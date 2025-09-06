به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، ورزشکاران قم در مسابقات کمربند طلایی ووشو قهرمانی کشور موفق به کسب شش مدال رنگارنگ شدند.

محمدطا‌ها رنجبر نماینده قم در وزن منفی ۵۲ کیلوگرم رده سنی نوجوانان قهرمان شد و محمدصالح نصرتی هم در وزن منفی ۴۸ کیلوگرم به مدال برنز رسید.

در رده سنی جوانان محمدیوسف عاصم‌آبادی در وزن منفی ۶۰ کیلوگرم و ابوالفضل نصرتی در وزن منفی ۷۵ کیلوگرم، صاحب دو مدال طلا شدند و امیرعلی عشقی در وزن ۴۸ کیلوگرم مدال نقره را به گردن آویخت.

در رده بزرگسالان هم مهدی امیرآبادی فراهانی در وزن منفی ۸۰ کیلوگرم، مدال برنز را کسب کرد.

مسابقات ووشو کمربند طلایی قهرمانی کشور در سبک نن‌شائولین با حضور ۴۵۰ ورزشکار از ۲۶ استان در شهر قزوین برگزار شد.