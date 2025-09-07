به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رضا کریمی بر ضرورت واکسیناسیون دام عشایر بر علیه بیماری تب برفکی تاکید کرد وگفت: با توجه به اهمیت موضوع و پیشگیری از این بیماری و تامین سلامت دام عشایر، قبل از کوچ و هرگونه جابه جایی دام حتماً عشایر نسبت به واکسیناسیون دام اقدام کنند.

کریمی از آغاز طرح مایه‌کوبی همه دام‌های سبک و سنگین شهرستان بر علیه بیماری تب برفکی به صورت رایگان خبر داد و افزود: با توجه به تغییر فصل و کاهش دمای هوای محیط و جابه جایی دام به مناطق قشلاقی احتمال سرایت بیماری‌های دامی به ویژه تب برفکی بسیار زیاد است به همین دلیل برای حفظ سرمایه دامی واکسیناسیون دام حتماً انجام شود.

وی گفت: تب برفکی یا بیماری دهان و پا یک بیماری واگیردار، کشنده ویروسی است و موجب بیمار شدن حیوانات زوج سم از جمله گاو و گوسفند می‌شود.