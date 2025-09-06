آیین تکریم و معارفه رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان قم برگزار و حجت‌الاسلام جعفر موحدیان به عنوان رئیس جدید عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان قم معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیین تکریم و معارفه رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، سردار محمدرضا میرحیدری فرمانده انتظامی استان و جمعی از مسئولان استانی و کشوری در مرکز تربیت و تعالی ثامن‌الحجج (ع) سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا بر ضرورت تقویت ایمان و معنویت در نیرو‌های انتظامی تأکید کرد و گفت: انتظار ما از عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی قم آن است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حوزه علمیه و اساتید اخلاق، زمینه رشد اخلاقی و معنوی نیرو‌ها را بیش از پیش فراهم کند.

سردار محمدرضا میر حیدری فرمانده انتظامی استان نیز با قدردانی از خدمات مجموعه عقیدتی سیاسی استان، نقش این نهاد را در تحقق مأموریت‌های انتظامی بسیار مؤثر دانست و گفت: در سال‌های اخیر، این مجموعه هم در اجرای مأموریت‌های ذاتی و هم در مأموریت‌های محوله با اخلاص و دلسوزی عمل کرده است؛ کسب رتبه‌های برتر قرآنی در سطح فراجا و تعامل مؤثر با حوزه‌های علمیه و دفاتر مراجع معظم تقلید از ثمرات تلاش‌های این مجموعه است.

وی افزود: روحانیت همواره در کنار نیرو‌های مسلح حضور داشته و این ارتباط صمیمی امروز نیز در مجموعه فراجا به‌خوبی برقرار است.

در پایان این آیین، با اهدای لوح تقدیر از خدمات حجت‌الاسلام هادی پورمیرزایی قدردانی و حجت‌الاسلام جعفر موحدیان به عنوان رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان معرفی شد.