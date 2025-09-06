پخش زنده
دومین اجلاسیه شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنگره ۸ هزار شهید گیلان با شرکت بیش از ۶ هزار نفر از خانوادههای شهدا در باغ موزه دفاع مقدس استان در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، در یادواره شهدای نیروی دریایی گیلان، با اشاره به اینکه گیلانیان از دیرباز همیشه در همهی عرصههای دفاع از نظام جمهوری اسلامی و کشورمان حضور داشتهاند گفت: با توجه به جمعیت گیلان، تقدیم ۸ هزار شهید، ۲۳ هزار جانباز و ۲ هزار آزاده از این استان، باعث سرافرازی و افتخار است.
امیر دریادار حبیب الله سیاری افزود: گیلان همیشه در طول تاریخ خواستگاه دیانت بوده و نهضت جنگل و حضور گسترده مردم در عرصههای دفاع از آرمانهای انقلاب و مرزهای کشور موجب سربلندی و مباهات است.
وی با بیان اینکه مردم همیشه در صحنه حضور دارند و اگر مقاومت مردمی نبود هرگز نمیتوانستیم در برابر رژیم صهیونی تا بن دندان مسلح بایستیم، اضافه کرد: دشمن فکر میکرد در دفاع مقدس ۱۲ روزه، هیچکس در کشور آماده مقابله با او نیست در حالی که این خیالی باطل بود.
رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه دشمن به طور مستمر برای ما برنامه دارد، اما ملت ما قد خم نمیکند و همیشه ایستاده است، گفت: با وجود بیشترین فشار بر روی مردم در تحریمهای اقتصادی و تهاجم فرهنگی دشمن، این ملت آزاده همیشه پایداری خود را در راه حفظ آرمانهای انقلاب و شهدا اثبات کرده است.
ناخدایکم صمدی از یادگاران دوران دفاع مقدس هم در این اجلاسیه، خاطرات خود را از دوران دفاع مقدس بیان کرد.