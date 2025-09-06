یادواره شهدای نیروی دریایی گیلان در باغ موزه دفاع مقدس استان یادواره شهدای نیروی دریایی گیلان در باغ موزه دفاع مقدس استان یادواره شهدای نیروی دریایی گیلان در باغ موزه دفاع مقدس استان یادواره شهدای نیروی دریایی گیلان در باغ موزه دفاع مقدس استان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، در یادواره شهدای نیروی دریایی گیلان، با اشاره به اینکه گیلانیان از دیرباز همیشه در همه‌ی عرصه‌های دفاع از نظام جمهوری اسلامی و کشورمان حضور داشته‌اند گفت: با توجه به جمعیت گیلان، تقدیم ۸ هزار شهید، ۲۳ هزار جانباز و ۲ هزار آزاده از این استان، باعث سرافرازی و افتخار است.

امیر دریادار حبیب الله سیاری افزود: گیلان همیشه در طول تاریخ خواستگاه دیانت بوده و نهضت جنگل و حضور گسترده مردم در عرصه‌های دفاع از آرمان‌های انقلاب و مرز‌های کشور موجب سربلندی و مباهات است.

وی با بیان اینکه مردم همیشه در صحنه حضور دارند و اگر مقاومت مردمی نبود هرگز نمی‌توانستیم در برابر رژیم صهیونی تا بن دندان مسلح بایستیم، اضافه کرد: دشمن فکر می‌کرد در دفاع مقدس ۱۲ روزه، هیچکس در کشور آماده مقابله با او نیست در حالی که این خیالی باطل بود.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه دشمن به طور مستمر برای ما برنامه دارد، اما ملت ما قد خم نمی‌کند و همیشه ایستاده است، گفت: با وجود بیشترین فشار بر روی مردم در تحریم‌های اقتصادی و تهاجم فرهنگی دشمن، این ملت آزاده همیشه پایداری خود را در راه حفظ آرمان‌های انقلاب و شهدا اثبات کرده است.

ناخدایکم صمدی از یادگاران دوران دفاع مقدس هم در این اجلاسیه، خاطرات خود را از دوران دفاع مقدس بیان کرد.