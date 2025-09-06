پیگیری اردوی ملی پوشان المپیکی والیبال ساحلی ناشنوایان در بندر ترکمن
تیمهای ملی «الف» و «ب» والیبال ساحلی ناشنوایان برای حضور در بازیهای المپیک، وارد پنجمین اردوی خود در بندر ترکمن شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیمهای ملی «الف» و «ب» والیبال ساحلی که تاکنون چهار مرحله اردوی آماده سازی برای حضور در بازیهای المپیک داشتهاند، از امروز (شنبه ۱۵ شهریور) وارد پنجمین مرحله اردوی المپیکی خود در بندر ترکمن شدهاند.
ملی پوشان والیبال ساحلی تا ۲۳ شهریور زیر نظر فریدون الهامی پیگیر تمرینات خود در قالب پنجمین اردو خواهند بود.
حسام الدین خیراندیش و مسعود رستگار (تیم الف) همراه با امیرعلی علیزاده و امیرحسین بابو کوهستانی (تیم ب) بازیکنان اعزامی والیبال ساحلی ایران به المپیک ناشنوایان هستند.
بهنام بگجانی هم به عنوان سرپرست کنار آنها حضور خواهد داشت.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.