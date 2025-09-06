به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ جنایاتی هولناک از رژیمی منحوس صهیونی که دل هر آزادی خواهی را در سراسر جهان به درد آورده است و کاروانی با نام «ناوگان جهانی صمود» که بازتابی از وجدان جهانی علیه اشغالگری رژیم صهیونی است، برای کمک به مردم مظلوم غزه به راه افتاده است.

این کاروان دریایی متشکل از ده‌ها کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه و صد‌ها فعال اجتماعی از ۴۴ کشور جهان، برای شکستن محاصره و کمک به مردم مظلوم و بی دفاع غزه در حرکت است.