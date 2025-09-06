فرمانده انتظامی شهرستان سیروان از غرقشدن جوانی ۲۲ ساله در تنگ شمشه روستای سرتنگ این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ سرهنگ «عزتالله نوری» فرمانده انتظامی شهرستان سیروان از اظهار داشت: جوانی ۲۲ ساله اهل شهرستان ملکشاهی به همراه تعدادی از دوستان خود برای تفریح به منطقه تنگ شمشه مراجعه کرده بود که به دلیل ناآشنایی با فنون شنا هنگام ورود به آب دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد.
وی افزود: با حضور مقام قضائی، جسد متوفی جهت بررسیهای بیشتر و انجام اقدامات قانونی به پزشکی قانونی منتقل شد.