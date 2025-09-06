به گزارش؛ سرهنگ «عزت‌الله نوری» فرمانده انتظامی شهرستان سیروان از اظهار داشت: جوانی ۲۲ ساله اهل شهرستان ملکشاهی به همراه تعدادی از دوستان خود برای تفریح به منطقه تنگ شمشه مراجعه کرده بود که به دلیل ناآشنایی با فنون شنا هنگام ورود به آب دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد.