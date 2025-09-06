پخش زنده
پدیده ماه گرفتگی فردا شب در کشورمان قابل مشاهده خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، ماه خونین، در آسمان رخ نمایی خواهد کرد؛ این خسوف به علت رنگ سرخ ماه، ناشی از شکست نور، به ماه خونین معروف است.
محمدعلی شیخبهایی، مسئول امور داخلی خانه نجوم قم با اشاره به ماهگرفتگی خونین شانزدهم شهریورماه، این رخداد را پدیدهای طبیعی دانست و گفت: ماهگرفتگی زمانی رخ میدهد که ماه کامل وارد سایه زمین شود و نور خورشید مستقیماً به سطح آن نرسد. در این شرایط، بخشی از نور خورشید پس از عبور از جو زمین به ماه میتابد و به دلیل شکست نور، ماه به رنگ قرمز یا آجری دیده میشود.
وی افزود: در ماهگرفتگی پیشرو، ماه حدود یک ساعت و ۱۵ دقیقه بهطور کامل در سایه زمین قرار میگیرد و مردم ایران از ساعت ۲۰ تا حدود ۲۳:۳۰ میتوانند این پدیده را مشاهده کنند.
شیخبهایی با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد جمعیت جهان در آسیا، اروپا، آفریقا و بخشی از آمریکای جنوبی قادر به دیدن این رخداد هستند، تأکید کرد: ماهگرفتگی منشأ ماورایی ندارد و از جمله پدیدههای طبیعی در نظام آفرینش است؛ اما بر اساس توصیه پیامبر اسلام (ص)، این رخداد از نشانههای قدرت خداوند به شمار میرود و در هنگام وقوع آن نماز آیات خوانده میشود.