وزیر کشور گفت: امروز راهی جز توسعه حمل و نقل عمومی نداریم و در این زمینه حمل و نقل ریلی را در اولویت قرار داده ایم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «اسکندر مومنی» روز شنبه در حاشیه افتتاح فاز اول خط ۲ قطار شهری کرج در ایستگاه شهید سلطانی افزود: حمل و نقل ریلی سهم قابل توجهی در کاهش ترافیک و مشکلات زیست محیطی دارد بنابراین در اولویت کاری مدیریت شهری و وزارت کشور قرار گرفته است.
وی از ویژگیهای خط ۲ قطار شهری کرج را اتصال به خط پنج متروی تهران دانست و گفت: این خط با ۲ رام قطار شروع کرده اوایل سال آینده رام دیگر اضافه خواهد شد.
مومنی یادآورشد: در خط ۲ قطار شهری کرج فاصله جابجایی مسافرها با افزایش رامها کاهش خواهد یافت.