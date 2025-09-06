وزیر کشور گفت: امروز راهی جز توسعه حمل و نقل عمومی نداریم و در این زمینه حمل و نقل ریلی را در اولویت قرار داده ایم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «اسکندر مومنی» روز شنبه در حاشیه افتتاح فاز اول خط ۲ قطار شهری کرج در ایستگاه شهید سلطانی افزود: حمل و نقل ریلی سهم قابل توجهی در کاهش ترافیک و مشکلات زیست محیطی دارد بنابراین در اولویت کاری مدیریت شهری و وزارت کشور قرار گرفته است.

وی از ویژگی‌های خط ۲ قطار شهری کرج را اتصال به خط پنج متروی تهران دانست و گفت: این خط با ۲ رام قطار شروع کرده اوایل سال آینده رام دیگر اضافه خواهد شد.

مومنی یادآورشد: در خط ۲ قطار شهری کرج فاصله جابجایی مسافر‌ها با افزایش رام‌ها کاهش خواهد یافت.