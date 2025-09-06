به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو مقامات عالی امنیت ملی ایران وهند درباره گسترش همکاری‌ها تلفنی گفت‌و‌گو کردند.

در این تماس، طرفین ضمن بررسی چشم‌انداز توسعه روابط اقتصادی، بر لزوم ارتقای همکاری‌های امنیتی و دفاعی تأکید کردند. پیشبرد طرح راهبردی بندر چابهار نیز از دیگر محور‌های مورد گفت‌و‌گو بود.

بر اساس این گزارش، مقرر شده است دور بعدی مذاکرات در آینده نزدیک در هند برگزار شود.