به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش رسمی خود مجدداً تأکید کرد که ونزوئلا به مدت ۱۵ سال عاری از کشت و فرآوری غیرقانونی کوکائین بوده است.

تایید‌های مراکز بین المللی و معتبر جهانی که حاکی از مبارزه فراگیر دولت ونزوئلا با کشت و ترانزیت کوکائین و سایر مواد مخدر می‌باشد بار دیگر ادعا‌های دولت امریکا مبنی بر کم توجهی دولت ونزوئلا در جلوگیری از تولید و توزیع مواد مخدر در منطقه را رد کرده و نشان دهنده اهداف سیاسی ترامپ در پوشش مبارزه با مواد مخدر است.

در همین زمینه رئیس جمهور ونزوئلا اظهار داشت گزارش‌های رسمی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که تنها ۵٪ از مواد مخدر تولید شده در کلمبیا سعی در عبور از ونزوئلا دارند و از این مقدار، مقامات ونزوئلا ۷۰٪ آنرا نیز توقیف می‌کنند.

نیکلاوس مادورو اظهار داشت: تلاش می‌کنیم با افزایش ماموریت‌ها و مقابله وسیع تر، بزودی جلوی ترانزیت همین مقدار کم مواد مخدر را نیز گرفته و من مطمئن هستم که در آینده‌ای نزدیک هیچ نوع عبور مواد مخدری به هیچ اندازه‌ای نخواهیم داشت.

نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، تأیید کرد که کشورش سرزمینی عاری از مزارع، آزمایشگاه‌های فرآوری و قاچاق کوکائین و انواع مواد مخدر است.

طارق ساب دادستان کل ونزوئلا نیز تأکید کرد در حالی که برخی از بازیگران بین‌المللی سعی می‌کنند مانند کارتون‌های هالیودی برای توجیه حملات ادعایی علیه کشتی‌های ونزوئلایی استفاده کنند، اما واقعیت نشان می‌دهد که حتی اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا اعلام می‌کند که ونزوئلا تولید کننده مواد مخدر نیست و تنها محل ترانزیت مواد مخدر تولیدی از کلمبیا به میزان کمتر از پنج درصد است.

در هفته‌های اخیر دولت امریکا به بهانه مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر تعدادی از شناور‌های جنگی خود را به نزدیکی آب‌های سرزمینی ونزوئلا فرستاده که این مساله با مخالفت دولت و مردم ونزوئلا و نیز بسیاری از کشور‌های منطقه و نهاد‌های بین المللی رو‌به‌رو شده است.