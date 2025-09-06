به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، در بخش تیمی این مسابقات و در رشته تپانچه؛ آکادمی قراگوزلو (الف) در مقابل "گاز استان البرز به پیروزی رسید، شهاب از سد آکادمی قراگوزلو (ب) گذشت و همای برابر شهدای طالقان به برتری دست یافت

همچنین در بخش تیمی تفنگ؛ تیم سیمرغ در مقابل تیم شهدای طالقان به پیروزی دست یافت، تیم آکادمی البرز از سد تیم آکادمی قراگوزلو (د) گذشت و آکادمی قراگوزلو (ج) در برابر تیم پدیده پیروز شد

در بخش انفرادی تپانچه؛ رضا قراگوزلو با کسب ۲۸۶ امتیاز مقام اول را از آن خود کرد، مجید مقصودی با ۲۸۳ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و پانته آ زارع با ۲۶۲ امتیاز سوم شد

در بخش انفرادی تفنگ نیز درین دارابی با کسب امیتاز کامل ۳۰۰ در جایگاه نخست ایستاد، محمدمهدی طهماسبی و نازنین زهرا عبدالهی به ترتیب با کسب امتیاز ۲۹۸ و ۲۹۵ به ترتیب صاحب جایگاه دوم و سوم شدند