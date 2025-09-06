پخش زنده
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان گفت : تاکنون بیش از ۵۲۳ میلیارد تومان اعتبار از محل خرید اوراق به طرحهای آبفای استان اختصاص یافته است،
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان گفت:دستگاههای اجرایی با خرید اوراق مرابحه اسلامی میتوانند تا ۱۰۰ درصد اعتبارات خود را به صورت نقدی دریافت کنند
سمانه حسن پور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان،افزود:تاکنون بیش از ۵۲۳ میلیارد تومان اعتبار از محل خرید اوراق برای طرح های آبفای استان تخصیص و ابلاغ شده است.
وی افزود:دستگاههای اجرایی میتوانند با همکاری بانکهای سپه و صادرات، نسبت به خرید اوراق مرابحه اسلامی اقدام کنند.
حسن پورگفت: تاکنون دستگاههای مختلفی در لرستان از جمله شرکت آب و فاضلاب استان، راهداری و حمل و نقل جادهای، نوسازی مدارس، راه و شهرسازی، استانداری و شهرداری بروجرد از این روش برای تأمین اعتبار طرح های خود استفاده کردهاند.
وی بیان کرد: پیشبینی میشود با تکمیل این فرآیند، دستگاهها در زمان حدود دو هفته به تخصیص ۱۰۰ درصد اعتبارات خود دست پیدا کنند.