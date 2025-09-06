پخش زنده
سهیلا منصوریان، رئیس هیئت ووشو کیش در وزن ۷۰ کیلوگرم نشان طلای هفدهمین دوره رقابتهای ووشو قهرمانی جهان را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سهیلا منصوریان در دیدار نهایی هفدهمین دوره رقابتهای ووشو قهرمانی جهان به میزبانی برزیل با برتری دو بر یک برابر روی پینگ چن از چین، قهرمان جهان شد.
نماینده ایران در رده سنی ۷۰ کیلوگرم پیش از رسیدن به مرحله نهایی مقابل نمایندگان برمودا و تونس صاحب برتری شده بود.
این رقابتها در مرکز همایشهای اولیسس گیمارائس شهر برازیلیا برگزار شد.
سهیلا منصوریان پس از پایان این رقابتها، عازم ریاض خواهد شد تا در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی به میدان برود.