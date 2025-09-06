اداره محیط زیست کیش در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی، اسکلت نهنگ به ساحل نشسته در سال ۱۳۹۹ را در مرکز بوم شناسی کیش به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رئیس اداره محیط زیست کیش، گفت:: لاشه نهنگ براید که در آذر ۱۳۹۹ در سواحل شرقی جزیره کیش پیدا شد پس از انجام مراحل مختلف آکَنده‌سازی (تاکسیدرمی) توسط متخصصان اداره محیط زیست کیش در مرکز بوم شناسی جزیره در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

مریم محمدی، گفت: اسکلت نهنگ با حمایت بخش خصوصی برای انجام مراحل تخصصی آکَنده‌سازی (تاکسیدرمی) بسته بندی و به مشهد ارسال شد.

کارشناس زیست شناسی و مسئول تیم آکَنده‌سازی (تاکسیدرمی) لاشه نهنگ، گفت: چربی گیری نهایی، سفید کردن استخوان‌ها و در نهایت آلماتوربندی نهنگ در مشهد انجام شد و اسکلت نهایی، با ۱۰۰ قطعه استخوان به یکدیگر متصل شد و در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

مسعود صالحی، افزود:آکَنده‌سازی (تاکسیدرمی) یکی از روش‌های نمایش بقایای حیوانات برای دانشجویان و پژوهشگران است تا با مطالعه بر روی آنها بتوانند مسیر پیشرفت علم قدم بردارند.