به همت خیران، معتمدان و جوانان جهادی مسجد صاحب الزمان واقع در شریعتی جنوبی تبریز ۵۰۰ بسته معیشتی توزیع و ۳ سری جهیزیه به نوعروسان اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، به همت خیران، معتمدان و جوانان جهادی مسجد صاحب الزمان واقع در شریعتی جنوبی تبریز ۵۰۰ بسته معیشتی به ارزش یک میلیارد تومان توزیع و ۳ سری جهیزیه به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان به نوعروسان تقدیم شد.

در حاشیه این مراسم سرمست استاندار آذربایجان شرقی بر حمایت از خیرین شهر تاکید کرد و گفت:افتخار می‌کنم در چنین شهری خدمت می‌کنم که مردم آن همواره در امور خیر پیش قدم هستند.