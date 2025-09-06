رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، گفت: با پیشنهاد معاون اجرایی رئیس جمهور، کیش به‌عنوان شهر محیط‌زیستی آزمایشی در کشور معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شینا انصاری، در دیدار با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: جزیره کیش ظرفیت دارد که به عنوان الگوی ملی در حوزه گردشگری پایدار و مدیریت محیط زیست کشور باشد.

او با اشاره به آمادگی سازمان حفاظت محیط‌زیست برای همکاری مشترک با سازمان منطقه آزاد کیش در تدوین برنامه جامع استقرار ضوابط گردشگری پایدار، شاخص‌های ساختمان سبز و مدیریت هوشمند پسماند، گفت: تجربه شهر‌های موفق دنیا در این زمینه نشان می‌دهد، هدف باید اجرای طرح‌های بلندمدت و پایدار باشد نه اینکه یک اقدام نمایشی انجام شود.

محمدکبیری در این نشست با قدردانی از رویکرد تحولی سازمان حفاظت محیط زیست، جایگاه کیش را به‌عنوان نگین خلیج فارس و نمونه موفق تعامل سازنده بخش خصوصی و دولتی برجسته دانست و گفت: محیط زیست را مزیت اقتصادی و گردشگری می‌دانیم و ایجاد نظام تشویقی برای احداث ساختمان‌های سبز در طرح‌های جدید را در دستور کار قرار داده‌ایم.

او افزود: ساخت نیروگاه خورشیدی در زمینی به مساحت ۱۵۰ هکتار، پیگیری طرح برج خورشیدی، کاهش تولید کربن، توسعه ناوگان خودرو‌های هیبریدی و برقی، مدیریت پسماند با رویکرد صفر پسماند و لایروبی بندر کیش با کمترین آسیب زیست‌محیطی در مسیر توسعه پایدار است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر محدودیت منابع مالی دولتی در اجرای طرح‌های محیط زیستی، خاطرنشان کرد: برای تحقق اهداف، باید برنامه‌ها را مشارکتی با سازمان حفاظت محیط‌زیست و معاونت علمی ریاست جمهوری پیش ببریم. در همین راستا، طرح تفکیک پسماند از مبدأ و خروج پسماند از جزیره تا اسفندماه امسال اجرایی خواهد شد و پیشنهاد مدیریت پسماند در پس کرانه نیز در حال بررسی است.