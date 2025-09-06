سهیلا و شهربانو منصوریان و صدیقه دریایی در مسابقات ووشو قهرمانی جهان موفق به کسب مدال طلا شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه روز چهارم از هفدهمین دوره مسابقات ووشو قهرمانی جهان که در شهر برازیلیا در حال برگزاری است؛ سهیلا منصوریان در مبارزه پایانی وزن ۷۰ کیلوگرم ساندا به مصاف «روی‌پینگ چن» از چین رفت و با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی و مدال طلا رسید. منصوریان برای صعود به فینال از سد مبارزان برمودایی و تونسی گذشته بود.

همچنین در فینال مبارزه در وزن ۶۵ کیلوگرم صدیقه دریایی به مصاف «سوده‌ناز گولی» از ترکیه رفت و با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی و مدال طلا دست یافت. دریایی برای صعود به فینال از سد مبارزان مکزیکی و ایتالیایی گذشته بود.

شهربانو منصوریان که پیش از آغاز هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان موفق به کسب ۵ مدال طلای جهان شده بود، در برزیل ششمین طلای جهانی خود را کسب کرد.

وی امروز در بازی فینال مبارزات ساندا وزن ۷۵ کیلوگرم به مصاف شی وانی از هند رفت و با نتیجه ۲ بر صفر مقتدرانه به پیروزی و مدال طلا دست یافت. منصوریان برای صعود به فینال از سد مبارزان مصری و آمریکایی گذشته بود.