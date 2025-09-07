به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دهمین مرحله اردوی آمادگی تیم پارادوومیدانی جوانان (آقایان و بانوان) در راستای اعزام به مسابقات پاراآسیایی ۲۰۲۵ امارات از پانزدهم تا بیست و دوم شهریور در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان یابان برگزار می‌شود.

ورزشکاران دعوت شده به اردو:

حسین سرحدی، امیرحسین سهرابیان، حسین حیدریان زارع، علیرضا میرزایی (کرمانشاه)، امیرعلی رسا، یاسین پورشیخ علی، ریحانه ایرانمنش (کرمان)، آرمین صالحی، زهرا عباسی، فاطمه بازیار، یاسر زمانی، محمدصالح نجف پور، رضا نیک سیرت، محمدصادق باقری پور، امیرعلی زارع (فارس)، رقیه پورعیدی شاه محمدی، مبینا بربری، رقیه دائمی، سینا عبیاوی، حسین ادیب، آتنا سفید دشتی، علی عامری (خوزستان)، نیایش رضوی، محمدرضا شوقی، زینب سبیانی، مجتبی حشمتی، جواد نیازمند، کوثر صادقی (خراسان‌رضوی)، فاطمه اژینه، حدیث شفیعی، امیرحسین شاه میرزایی، پرهام جعفری، علی غفاری، ابوالفضل مباشر امینی (تهران)، سید امیر طالب‌پور، ریحانه میرزایی (البرز)، محمدپارسا سهرابی، ابوالفضل خسروی (اصفهان)، امیر محمد منصوری، هنگامه سپهری، الشن قنبری، فاطمه رستمی، امیرعباس عباسی، صدرا حسن پور (آذربایجان‌شرقی)، هستی شکوری (آذربایجان‌غربی)، مهرانه طباطبایی، مهدی رجبی، سجاد محمزاده (سمنان)، رضا دهقان (بوشهر)، زهرا بوستانی (کهگیلویه و بویر احمد)، هانیه حق نظری، فاطمه همتی، حسین سعیدی فر (لرستان)، فاطمه رنجبری (هرمزگان)، ایلیا طهماسبی (مازندران) و امیرعلی حسین بیگی (مرکزی)

کادر فنی:

مدیر فنی: بهمن رضایی (آذربایجان‌شرقی)

مربیان: ابراهیم مؤمنی (اصفهان)، سید جواد موسوی، عباس دیانی، مریم بازوندی (تهران)، امیررضا خانجانی، الهه شیعه (البرز)، محمد الوان‌پور، آرام معمر (فارس)، عابدین مرادی (کرمانشاه)، سیما موتاب، مهدی هاشم‌زاده (آذربایجان‌شرقی)، الهام کاویانی، ستار جایروند (خوزستان)، محمدرضا صحراگرد، محبوبه محمدی (خراسان‌رضوی)، اکبر فراتی، (سمنان)، زینب پاکار (لرستان)

ناظر فنی: علی‌اصغر هادیزاده (تهران)

سرپرست: ماشاله طاهری (خوزستان)