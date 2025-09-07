در مراسمی به مناسبت روز اصناف از پیشکسوتان اتحادیه قنادان و صنوف مربوطه در تبریز تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،صفری رئیس اتحادیه صنف قنادان و صنوف مربوطه با بیان اینکه در سطح تبریز ۱۲۰۰ واحد صنفی قنادی داریم گفت: اصناف همیشه در تمامی صحنه‌ها در کنار دولت برای خدمت به مردم حضور اثر گذاری داشته اند.

وی با اشاره به اینکه نقش اصناف در اقتصاد کشور نیز بسیار ارزشمند است افزود: اصناف معتمد و اعتبار شهر هستند و هویت فرهنگی شهر به شمار می‌آیند پس رفتار و منش اصناف می‌تواند به عنوان سفیران فرهنگی جامعه باشد.