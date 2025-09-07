به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته ۶۸ فلسطینی از جمله هشت نفر که از زیر آوار بیرون کشیده شدند در غزه به دلیل حملات ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند و ۳۶۲ نفر نیز مجروح و به بیمارستان‌های نوار غزه انتقال یافتند.

بر اساس این گزارش، طی این مدت ۲۳ نفر در مراکز توزیع غذا و کمک‌های بشردوستانه به شهادت رسید و ۱۴۳ نفر نیز زخمی شدند که بر این اساس تعداد کل افرادی که در صف دریافت غذا و کمک‌های بشر دوستانه توسط ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند به ۲۳۸۵ نفر و تعداد کل مجروحان، به بیش از ۱۷ هزار و ۵۷۷ نفر افزایش یافت.

فلسطین آنلاین افزود: همچنین در ۲۴ ساعت گذشته، بیمارستان‌های نوار غزه ۶ مورد مرگ جدید ناشی از گرسنگی و سوء تغذیه از جمله یک کودک را ثبت کرده‌اند که تعداد کل شهدای ناشی از گرسنگی به ۳۸۲ نفر افزایش یافت که ۱۳۵ نفر آنها کودک هستند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین، آمار شهدای غزه از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ تاکنون به۱۱ هزار و ۸۲۸ نفر و تعداد مجروحان در این مدت به ۵۰ هزار و ۳۲۶ نفر افزایش یافته است که با این حساب، آمار شهدای غزه ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۴ هزار و ۳۶۸ نفر و تعداد مجروحان به ۱۶۲ هزار و ۳۶۷ نفر افزایش یافته است.