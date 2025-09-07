آقای علی اکبر صالحی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، با بیان اینکه هدف از اعطای نشان دانشمند جوان جهان اسلام، شناسایی و تقدیر از تحقیقاتی است که بر پایه "علم نافع" باشد و اثر قابل توجهی در حوزه‌های سلامت و صنعت داشته باشد، افزود: برگزیدگان امسال در حوزه بیماری سرطان فعالیت کرده‌اند که امیدواریم نویدی بر علاج سرطان در آینده باشد. " این رویکرد، گامی مهم در جهت تشویق نسل آینده‌ساز علمی در جهان اسلام است.

وی با بیان اینکه این جایزه هیچ بار مالی بر دوش دولت ندارد افزود: تمامی هزینه‌های قریب به ۲ میلیون دلاری هر دوره شامل ۱ میلیون دلار جایزه نقدی و ۱ میلیون دلار برای فعالیت‌های جانبی از طریق مشارکت مردمی، واقفین و حمایت شرکت‌های بزرگ تأمین می‌شود.

مدیر گروه علمی جایزه مصطفی گفت: مدیران اجرایی نیز به اعتبار نام مبارک حضرت مصطفی (ص) به صورت افتخاری فعالیت می‌کنند؛ که این الگوی تأمین مالی؛ استقلال و اعتبار جایزه را دوچندان کرده است.

آقای صالحی با بیان اینکه برخی از برندگان جایزه اصلی، که مبلغ آن بالغ بر ۵۰۰ هزار دلار است، تصمیم گرفته‌اند جایزه خود را به بنیاد مصطفی بازگردانند افزود: این مبالغ سرمایه‌گذاری می‌شوند تا سود حاصل از آن برای شناسایی و اعطای بورسیه به جوانان فعال علمی جهان اسلام صرف شود. این اقدام نشان‌دهنده تعهد عمیق دانشمندان به توسعه علمی در جهان اسلام و تربیت نسل‌های آینده است.

مدیر گروه علمی جایزه مصطفی افزود: فرآیند جایزه مصطفی محدود به مراسم اهدای جوایز نیست. بلافاصله پس از هر دوره، برنامه‌ریزی برای دو سال آینده آغاز می‌شود و محافل و فعالیت‌های علمی گوناگونی تحت عناوینی، چون "کروب‌های علمی" و "استپ" در دانشگاه‌های مختلف جهان اسلام از جمله ترکیه، مالزی، پاکستان و اندونزی برگزار می‌گردد.

وی گفت: هدف از این فعالیت‌ها، گردآوری جوانان جهان اسلام، تسهیل تبادل تجربه و دانش بین آنها و ایجاد هم‌افزایی برای شناخت و همکاری مشترک دانشمندان است. بنیاد مصطفی (ص) هزینه‌های سفر، اقامت و فراهم آوردن زمینه کار در دانشگاه‌ها را برای این جوانان تأمین می‌کند تا یک "باشگاه تبادل تجربه" شکل گیرد.

مدیر گروه علمی جایزه مصطفی خاطرنشان کرد: این جایزه با الهام از تأکید دین مبین اسلام بر علم و آموزه‌هایی مانند "علم الانسان ما لم یعلم" و احادیث نبوی "اطلب العلم من المهد الی اللحد" و "اطلب العلم ولو بالصین" بنیان گذاشته شده است.

آقای علی اکبر صالحی افزود: پس از انقلاب اسلامی در ایران، شاهد رشد چشمگیر دانشگاه‌ها و دانشجویان و تولید ۲ تا ۳ درصد علم جهان بودیم؛ و این جایزه با هدف گسترش این پیشرفت‌ها به کل جهان اسلام و آشنا کردن دانشمندان مسلمان با یکدیگر فعالیت می‌کند.

وی تاکید کرد: در طول ۱۰ سال گذشته، جایزه مصطفی (ص) به شهرت و دامنه وسیعی در جهان اسلام دست یافته و این "باشگاه معارفه" دانشمندان اسلامی روز به روز در حال گسترش است.