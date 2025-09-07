رئیس منطقه حفاظت شده هلن از دستگیری متخلفان زیست محیطی که اقدام به قطع درختان جنگلی و ایجاد کوره ذغال در منطقه حفاظت شده «هلن» در شهرستان کیار کرده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،نورعلی شهبازی گفت: با تلاش مأموران در منطقه حفاظت شده جنگلی هلن، متخلفین حین ساخت کوره ذغال‌گیری شناسایی و دستگیر و پس از تشکیل پرونده، متهمان را به مراجع قضایی تحویل دادند.

وی با اشاره به اینکه متخلفان پس از قطع درختان، اقدام به ساخت کوره ذغال گیری در منطقه کرده بودند، گفت: در سال جاری تاکنون تعدادی کوره ذغال در منطقه حفاظت شده کشف و تخریب شد.