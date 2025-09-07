مدیر ارتباطات و ترویج بنیاد علم و فناوری جایزه مصطفی (ص) گفت: مدال دانشمندان جوان جهان اسلام از این پس هر دو سال یک‌بار همزمان با هفته جایزه مصطفی به پژوهشگران برتر زیر ۴۰ سال اعطا خواهد شد.

محمدحسین میر هاشمی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما ، افزود: این مدال که برای اولین بار به سه دانشمند ایرانی ترکیه‌ای و مالزیایی اهدا شد با طراحی ویژه الهام‌گرفته از یک ستاره جوان آبی در حال ظهور در جعبه‌ای شبیه رصدخانه است که نمادی از آغاز مسیر علمی درخشان دانشمندان جوان است.

وی با اشاره تفاوت جایزه مصطفی (ص) با مدال دانشمندان جوان جهان اسلام گفت: جایزه مصطفی به دستاورد‌های علمی در عالی‌ترین سطح علمی تعلق می‌گیرد، اما مدال دانشمند جوان برای پژوهشگرانی است که در ابتدای مسیر درخشش علمی خود قرار دارند و سن آنها کمتر از ۴۰ سال است.

وی افزود: فرایند داوری این مدال تقریباً یک سال به طول انجامید و طی آن پرونده‌های علمی برجسته‌ای از نهاد‌های علمی و دانشمندان برجسته جهان اسلام جمع‌آوری و بررسی شد تا نهایتاً برگزیدگان این بخش مشخص شدند.

مدیر ارتباطات و ترویج بنیاد علم و فناوری جایزه مصطفی (ص) با بیان اینکه به برگزیدگان علاوه بر اهدای مدال، لوح تقدیر امضاشده و مبلغ ده هزار دلار اهداف می‌شود گفت: تقدیر از دانشمندان جوان تنها به دریافت جایزه محدود نمی‌شوند، بلکه از طریق پروژه‌ها، فلوشیپ‌ها، گردش نخبگان، نشست‌ها و تبادل استاد و دانشجو مورد حمایت و همراهی بنیاد علم و فناوری مصطفی قرار می‌گیرند.

میرهاشمی افزود: مراسم اعطای مدال شروع فرایند اعتباربخشی و همکاری علمی است و پایان مسیر نیست؛ این دانشمندان جوان در رویداد‌های علمی مختلف حضور خواهند داشت، سخنرانی و تبادل علمی انجام خواهند داد و مسیر علمی خود را با پشتیبانی بنیاد ادامه می‌دهند.