به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی مدیریت بازرسی و نظارت اصناف بازرسان استان، کارشناسان اصناف این شهرستان به همراه نمایندگان ادارات بهداشت، بسیج اصناف، دامپزشکی، شهرداری و معاونت غذا و دارو در این بازرسی ها، ۳٬۹۳۵ قلم کالا شامل انواع مواد غذایی، نوشیدنی، اقلام بهداشتی، آرایشی بدون مجوز رااز واحد‌های صنفی متخلف کشف و توقیف کردند.

براین اساس این بازرسی‌ها با هدف پایش فراوانی کالا و خدمات و بررسی نحوه خدمت رسانی صنوف به شهروندان، همچنین برخورد قانونی با تخلفات صنفی و ارسال پرونده برای رسیدگی به مراجع قضایی محقق شده است.