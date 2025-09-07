به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل انتقال‌خون استان، با اشاره به اینکه ذخیره خون در استان به ۵.۱ روز رسید، گفت:ذخیره خونی هر استان باید به اندازه هفت روز باشد تا همه نیاز‌های بیماران را که به خون و فرآورده خونی احتیاج دارند، برطرف کند.

هاشمی افزود: اگر ذخیره خونی استان، هفت روز باشد مطلوب به‌حساب می‌آید و اگر بالای هفت روز باشد، ایده‌آل است.

وی گفت: فصل گرما و تعطیلات از جمله دلایلی هستند که موجب کاهش ذخایر خونی استان می‌شوند.