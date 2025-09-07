سازمان جهاد کشاورزی مازندران از ارسال بیش از ۷۰۹ تن گوشت مرغ به تهران در یک روز خبر داد؛ آماری که نشاندهنده نقش حیاتی این استان در تأمین نیاز بازار پایتخت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران اعلام کرد: در تاریخ ۱۵ شهریور، بیش از ۷۰۹ تن گوشت مرغ از این استان به تهران ارسال شده که بخش قابل توجهی از نیاز بازار پایتخت را تأمین کرده است. این آمار شامل ۱۹۶ تن مرغ برای میادین، ۷۵ تن برای فروشگاهها و ۲۰۰ هزار قطعه مرغ زنده برای کشتار در تهران است.
سید محمد جعفری با اعلام این خبر افزود: در همین روز، بیش از ۴۴۵ تن گوشت مرغ نیز در داخل استان توزیع شده که بخشی از آن مربوط به قطعهبندی و محصولات فرآوریشده شرکتهای بزرگ مانند کاله بوده است.
وی با اشاره به نقش مازندران در تأمین نیاز سایر استانها گفت: افزون بر تهران، بالغ بر ۸۰ تن گوشت مرغ آماده طبخ و حدود ۶۵ هزار قطعه مرغ زنده نیز به استانهایی مانند سمنان ارسال شده است.
جعفری تأکید کرد: توزیع مرغ در مازندران تنها به تولیدات داخلی محدود نیست و از طریق استانهای همجوار و فروشگاههای زنجیرهای نیز انجام میشود.
این آمار نشان میدهد که استان مازندران نهتنها در تولید، بلکه در تنظیم بازار گوشت مرغ کشور نقشی کلیدی ایفا میکند و توانسته با مدیریت مناسب، بخشی از نیازهای مصرفی استانهای پرجمعیت را پاسخ دهد.