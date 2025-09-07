نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز بر مصوبه قبلی خود در خصوص تصویب للایحه موافقتنامه چهارچوب بین وزارت راه و شهرسازی از طرف ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت از طرف ترکیه در زمینه حمل و نقل ریلی اصرار و گزارش کمیسیون عمران را تصویب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نمایندگان در نشست علنی امروز (یک شنبه، ۱۶ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه چهارچوب بین وزارت راه و شهرسازی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت از طرف دولت جمهوری ترکیه در زمینه حمل و نقل ریلی اعاده شده از شورای نگهبان، بر مصوبه پیشین خود در بند (۳-۴) ماده (۴) این لایحه اصرار کرده و همچنین تذکرات شورای نگهبان در متن موافقت نامه اعمال گردید.