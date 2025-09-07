پخش زنده
تظاهرکنندگان در شیکاگو در برابر تهدیدهای اداره مهاجرت دولت ترامپ، لحنی سرسختانه و مقاوم اتخاذ کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رویترز، چند هزار معترض روز شنبه، ششم سپتامبر، در مرکز شهر شیکاگو راهپیمایی کردند تا به برنامههای دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، برای اعزام نیروهای فدرال به این شهر و تشدید عملیات اجرای قوانین مهاجرت اعتراض کنند. معترضان با شعارها و سر دادن فریادهای مخالفت با سیاستهای ترامپ، پلاکاردهایی با نوشتههایی، چون «انحلال اداره مهاجرت و گمرک» و «نه به ترامپ، نه به نیروها» در دست داشتند.
ترامپ روز سهشنبه، دوم سپتامبر، اعلام کرد برای مقابله با جرائم در شیکاگو، نیروهای گارد ملی را به این شهر اعزام خواهد کرد؛ اقدامی فوقالعاده که به باور ناظران، گامی در جهت نظامیسازی سومین شهر بزرگ کشور بوده و به احتمال فراوان مناقشه حقوقی با مقامات محلی را در پی خواهد داشت.
ترامپ روز جمعه، پنجم سپتامبر، با امضای یک فرمان اجرایی، نام وزارت دفاع را به «وزارت جنگ» تغییرداد. جب پریتزکر، فرماندار ایلینوی و از مخالفان سرسخت ترامپ، روز سهشنبه اعلام کرد معتقد است یورشهای اداره مهاجرت همزمان با جشنهای روز استقلال مکزیک که برای این آخر هفته و آخر هفته آینده برنامهریزی شدهاند، انجام خواهد شد.
برخی جشنوارههای مکزیکی در منطقه شیکاگو به دلیل نگرانی از یورشهای مهاجرتی به تعویق افتاد یا لغو شد. اداره مهاجرت و گمرک آمریکا تاکنون به درخواستها برای اظهار نظر درباره اعزام نیروهای بیشتر به شیکاگو پاسخ نداده و ساکنان محلی نیز گفتهاند تاکنون افزایش چشمگیری در اجرای قوانین مهاجرت مشاهده نکردهاند.