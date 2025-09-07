به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرماندار تویسرکان با اشاره به آتش‌سوزی در شرکت داروسازی در شهرک صنعتی فرسفج گفت: با حضور به موقع آتش‌نشانان آتش خاموش شد.

مجید شماعی افزود: بر اثر سرریز کردن مخزن ترکیب شکر و جوش شیرین یک شرکت دارو در شهرک صنعتی فرسفج دچار حریق شده و آتش به سقف سرایت کرد.

او تأکید کرد: با توجه به حضور به موقع پرسنل آتش‌نشانی و مهار آتش در این حادثه خسارت وارده بسیار جزئی بوده و یک نفر هم دچار سوختگی درجه سه شده که سریع به بیمارستان منتقل شده است.

فرماندار شهرستان تویسرکان با بیان اینکه با هوشیاری کارکنان موضوع آتش‌سوزی سریع گزارش شد، تصریح کرد: بنا به گفته کارشناسان آتش‌نشانی غفلت و خطای انسانی عامل اصلی این حادثه تشخیص داده شده که البته بررسی دقیق‌تر در حال انجام بوده و میزان خسارات وارده نیز در دست بررسی است.