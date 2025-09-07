به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گفت: ساعات کاری ادارات، بانک و دستگاه‌های استان تا پایان شهریور تغییر کرد.

سید مسعود حسینی گفت: پیرو جلسات کار گروه مدیریت بهینه مصرف انرژی و تامین آسایش آحاد مردم و عدم وقفه در خدمت رسانی به آنها، ساعات کاری همه دستگاه‌ها و موسسات عمومی دولتی و غیر دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌ها از ۶:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ ظهر است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری افزود: روز‌های پنجشنبه تا تاریخ سی و یکم شهریور ماه تعطیل است.