به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی خوروبیابانک گفت: این شهرستان با ۴۵۰ هکتار نخلستان، یکی از تولیدکنندگان خرما در استان اصفهان است.

مرتضی رئیسی افزود: برداشت خرما از اواسط شهریور آغاز شده و تا پایان مهر ادامه دارد و بخش عمده‌ای از این محصول علاوه بر تأمین نیاز شهرستان، به استان‌های همجوار نیز ارسال می‌شود.

وی گفت: علاوه بر خرمای بومی، ارقام کبکاب، کرمانی، مضافتی، برحی و زاهدی بیشترین سهم را در تولید دارند.

مدیر جهاد کشاورزی خوروبیابانک با اشاره به آفات نخیلات افزود: یکی از مشکلات کلیدی نخلستان‌های خوروبیابانک، سوسک حنایی خرما است که در صورت کنترل نشدن می‌تواند خسارت زیادی به محصول وارد کند.

رئیسی گفت: خوشبختانه امسال با همکاری کشاورزان و اجرای طرح‌های مبارزه‌ی بیولوژیک و مکانیکی، میزان خسارت این آفت به حداقل رسیده است.

وی افزود: کاشت خرما علاوه بر اشتغال‌زایی مستقیم برای کشاورزان نقش مهمی در اقتصاد خانوار‌ها دارد.

شهرستان خوروبیابانک دارای ۲ هزار و ۸۰۰ هکتار زمین کشاورزی است.