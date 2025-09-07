پنجمین رزمایش جهادگران فاطمی ۵ در راستای محرومیت زدایی و اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای در مناطق هشترود آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ پاسدار حسین محمدی فرمانده سپاه ناحیه هشترود گفت:رزمایش گروه‌های جهادی فاطمی ۵ با ۱۴ هزار نفر روز به مدت ۱۰ روز در هشترود شروع شد.

سرهنگ پاسدار محمدی درباره هدف اصلی برگزاری این رزمایش تصریح کرد:هدف از این رزمایش در واقع بهره‌گیری از ظرفیت‌های فیزیکی و معنوی بسیجیان و گروه‌های جهادی در راستای توسعه همه‌جانبه مناطق کم‌برخوردار و روستا‌های دور افتاده است.

وی با بیان اینکه در راستای محرومیت زدایی و اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای در مناطق مختلف این گروه‌های جهادی خدمت خواهند کرد افزود: توزیع ۱۵ هزار بسته معیشتی، اهدای ۱۵ سری جهیزیه به نو عروسان، احداث ۴۰ واحد خانه مددجویی محروم از خدمات این گروه‌های جهادی در سال گذشته است.

سرهنگ پاسدار محمدی گفت:بیش از ۱۸ میلیارد تومان تسهیلات خوداشتغالی و ۵۰ دوره آموزشی برای کشاورزان از جمله خدمات این گروه‌های جهادی در سال گذشته بود.

ابراهیم حسنی فرماندار شهرستان هشترود هم این رزمایش را حرکتی امیدآفرین و عامل تقویت روحیه خودباوری و توسعه پایدار در مناطق محروم عنوان کرد و افزود: فعالیت‌های این گروه‌های جهادی ده ها عرصه خدمت را در بر می‌گیرد که شامل امور عمرانی، درمانی و بهداشتی، مشاوره‌ای، اشتغالزایی، آموزشی، فرهنگی، کشاورزی و نیز عرصه تبیینی خواهد بود و تمرکز اصلی رسیدگی به مناطق کم‌برخوردار و محروم در تمامی بخش‌های شهرستان است.

حسنی با بیان اینکه این رزمایش با هدف خدمت‌رسانی جهادی در سطح شهرستان برگزار می‌شود افزود:این گروه‌ها در عرصه‌های عمرانی، فرهنگی، پزشکی ، مقاومتی و خدماتی خدمت‌رسانی می‌کنند.

در این مراسم از گروه‌های جهادی فعال در حوزه‌های مختلف تجلیل به عمل آمد و در پایان نیز به صورت نمادین برخی از گروه‌های جهادی به مناطق مختلف اعزام شدند.