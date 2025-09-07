به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر واحد ترافیک و حمل و نقل شهرداری شهرکرد بیان کرد: این اقدامات با هدف کاهش ترافیک، ارتقای ایمنی، کوتاه‌تر شدن زمان سفر‌های درون‌شهری و ایجاد نظم در شبکه معابر انجام می‌گیرد و علاوه بر افزایش کارایی حمل‌ونقل شهری، تأثیر چشمگیری در ارتقای کیفیت زندگی و بهبود سیمای شهری خواهد داشت.

محقق با بیان اینکه امسال اعتبار اصلاح تقاطع‌ها ۱۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد: ساماندهی جداول کمربندی جنوب، ساماندهی اصلاح ترافیکی روبروی امامزاده‌گان دوخاتون، ساماندهی ورودی به سمت اصفهان، اجرای مصوبات شورای ترافیک، سه راهی جمهوری ـ حافظ، ورودی دوم منظریه، میدان دفاع مقدس، اطراف پارکینگ یزدان انجام شده است.