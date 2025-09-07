

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این برنامه به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت‌حیدریه و دانشگاه خُجند تاجیکستان برگزار شد و با استقبال گسترده شاعران، استادان دانشگاه و علاقه‌مندان شعر و ادب همراه بود.

سعید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت‌حیدریه، هدف از برگزاری این محفل ادبی را تقویت پیوند‌های فرهنگی و ادبی میان دو کشور عنوان کرد و افزود: چنین رویداد‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های علمی، فرهنگی و هنری میان دانشگاه‌ها و ملت‌های ایران و تاجیکستان باشد.

در این شب شعر شاعران دو کشور با خوانش اشعار متنوع در موضوعات اجتماعی و فرهنگی، جلوه‌هایی از همدلی و اشتراکات فرهنگی مشترک را به نمایش گذاشتند و حضور پرشور شاعران و علاقه‌مندان، گرمایی ویژه به این محفل بخشید.