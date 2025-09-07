مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران در دیدار با نماینده ولی‌فقیه استان گفت: در یک سال گذشته، بیش از ۲۳۳ میلیارد تومان در مسیر نیت واقفین هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان که به مناسبت هفته وقف برگزار شد، توسعه وقف و بهره‌وری از آن را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این اداره‌کل عنوان کرد.

وی با ارائه گزارشی از عملکرد یک‌ساله، اعلام کرد: در حوزه اجرای نیت واقفین، مبلغ ۱۰۷ میلیارد تومان صرف امور خیریه، اجتماعی، مساجد و بقاع متبرکه شده است. همچنین در قالب طرح‌های مناسبتی و مذهبی مانند ضیافت الهی، شمیم حسینی، بصیرت عاشورایی و اربعین حسینی، ۵۸ میلیارد تومان برای کمک به نیازمندان هزینه شده و ۳ میلیارد تومان نیز برای اعزام ۵۵۷ مبلغ به امامزادگان اختصاص یافته است.

مدیرکل اوقاف مازندران گفت: در بخش حمایت از دانش‌آموزان و جوانان، هزار و ۳۰۰ پک آموزشی به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در قالب طرح مهر تحصیلی توزیع شده و برای ۷۰ نوعروس نیازمند، جهیزیه‌هایی به ارزش ۲ میلیارد تومان تهیه شده است.

حجت الاسلام حیدری همچنین به احیای کشاورزی در موقوفات اشاره کرد و گفت: ۵۳ پروژه باغی با پیش‌بینی درآمد ۲۲ میلیارد تومان و ۲۵۰ پروژه کشاورزی برای تولید محصولاتی چون برنج، گندم و چای در استان اجرا شده است.

وی ادامه داد: در حوزه اقدامات حقوقی و ثبتی، تعیین تکلیف ۲۲۱۰ پرونده حقوقی موقوفات و دریافت ۱۱۶۶ سند مالکیت به مساحت ۳۸ هزار و ۴۶۰ هکتار انجام شده که نقش مهمی در تثبیت مالکیت و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی داشته است.

حجت‌الاسلام حیدری جناسمی از برگزاری ۸۲۵ محفل انس با قرآن در سطح استان و صرف ۸ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های فرهنگی و قرآنی خبر داد و از مردم شریف مازندران خواست تا با مشارکت در امور وقف، به توسعه و آبادانی استان کمک کنند.