به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در پی توهین سریال سووشون به قوم لر، علیه این سریال اعلام جرم کرد.

سیدوحید موسویان در واکنش به توهین سریال سووشون به قوم لر گفت: بر اساس تکالیف مقرر قانونی مبنی بر صیانت از حقوق عامه و پاسداشت شأن اقوام ایرانی و ضرورت حفظ وحدت و آرامش در کشور و طی مسیر قانونی و اینکه براساس ماده ۴۹۹ مکرر قانون مجازات اسلامی هرگونه اهانت یا تحقیر اقوام ایرانی، ادیان رسمی و مذاهب رسمی کشور این اقدام در فیلم سووشون جرم محسوب می‌شود.

موسویان افزود: بنابراین مستند به اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه در حوزه صیانت از حقوق عامه در بخش فرهنگ کشور، مراتب اقدام مجرمانه برای رسیدگی قضائی و اتخاذ تدابیر لازم به دادستان محترم کل کشور اعلام شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه حاکمیت قانونی و تدابیر ملی همه موضوعات اجتماعی دارای راه حل قانونی است، لذا شهروندان و قوم لر از هرگونه اقدامی که باعث قضاوت‌های زود هنگام، تنش‌های اجتماعی و سو استفاده معاندین را فراهم می‌آورند خودداری کنند.