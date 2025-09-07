به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،نمایش کودک و نوجوان «رویای مترسک» به کارگردانی سارا شمس تا ۲۱ شهریور در مجتمع فرهنگی هنری امیرکبیر شهرکرد میزبان مخاطبان است.

به گفته کارگردان این اثر نمایشی، رویای مترسک با نگاهی طنزآمیز، داستان مترسکی را روایت می‌کند که رویای پرواز در سر دارد، رویایی که او را وارد ماجرا‌هایی پر از نماد، خیال و اتفاقات شگفت‌انگیز می‌کند.

سارا شمس با اشاره به حضور نوجوانان هنرمند در اجرای این نمایش صحنه‌ای، افزود: استفاده از نوجوانان هنرجو موجب می‌شود تا در کنار آموزش، تجربه‌ای تازه در عرصه هنر و تئاتر کسب کنند و بتوانند به اعتماد به نفس و باور تازه‌ای از توانایی‌های خود برسند.

وی هدف نمایش «رویای مترسک» را ایجاد فضایی شاد، کودکانه و در عین حال اندیشمندانه دانست و گفت: فضای این نمایش، هم کودکان و هم بزرگسالان را به سفری خیال‌انگیز برای اندیشیدن به مفاهیمی، چون آزادی، آرزو و امید دعوت می‌کند.

وی یادآور شد: این نمایش حاصل چندین ماه تمرین و تلاش گروهی نوجوانان هنرجوی تئاتر است و تا ۲۱ شهریور هر شب از ساعت ۱۹ در آمفی تئاتر امیرکبیر شهرکرد روی صحنه می‌رود.

شمس از هادی امیدی، فهیمه توکلی، آرش حیدری، عارفه احمدپور، کیانا هاشمی، صبا موسوی، نیکی قائدامینی، علیرضا صالحیان، هستی محمدپور، امیرعباس گنجی و امیرحسین شیروانی به عنوان بازیگران و نقش آفرینان نمایش رویای مترسک نام برد.

وی که علاوه بر کارگردانی، طراحی لباس این نمایش را نیز بر عهده دارد، افزود: سبحان امینی، پروین کیارسی، ساغر حیدری، زهرا تاجی، مبینا شیروانی و مریم ربیعی نیز برای تولید و اجرای رویای مترسک در بخش موسیقی، دستیاری صحنه، نورپردازی، اجرای لباس، گریم و عکاسی همکاری دارند.

علاقه‌مندان به تماشای رویای مترسک و رزور بلیت می‌توانند با شماره ۰۹۱۹۴۱۶۴۰۸۳ تماس بگیرند.