به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدکاظم صادقیان گفت:این طرح همزمان با سراسر کشور و با هدف نظارت بر قیمت، تأمین، توزیع و ارائه به‌موقع کالا وخدمات پرتقاضا در ایام بازگشایی مدارس اجرا می‌شود.

صادقیان بابیان اینکه اجرای این طرح باهمکاری دستگاه‌های مرتبط و سازمان تعزیرات حکومتی انجام خواهدشد، افزود:در این مدت، گشت‌های مشترک بازرسی برگزار و پرونده‌های متخلفان به‌صورت فوری رسیدگی می‌شود. همچنین رعایت سود قانونی در خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، نصب برچسب قیمت، صدور فاکتور و عرضه کالا‌های مرتبط با بازگشایی مدارس شامل لوازم‌التحریر، کیف، کفش و روپوش دانش‌آموزان به‌طور ویژه تحت نظارت قرار دارد.

مدیرکل صمت به نظارت برنرخ‌های مصوب دفترچه‌های دانش‌آموزی، خدمات سرویس ایاب وذهاب مدارس ونحوه عملکرد مدارس غیردولتی در دریافت شهریه اشاره کرد و افزود:این موضوعات نیز جزو محور‌های اصلی بازرسی‌ها خواهد بود.

صادقیان خاطرنشان کرد: شهروندان درصورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گران‌فروشی، عدم درج قیمت، صادر نکردن فاکتور، امتناع از عرضه کالا یاسایر تخلفات اقتصادی می‌توانند از طریق تماس با شماره۱۲۴ یا مراجعه حضوری، مراتب شکایت خودرا اعلام کنند.