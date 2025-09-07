تاکید استاندار بر حمایت از بخش خصوصی در لرستان
استاندار لرستان بر ضرورت حمایت از سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی برای توسعه ی استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛سید سعید شاهرخی در جلسه ی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با تأکید بر نقش محوری فعالان اقتصادی در توسعه ی استان، از تصمیمات جدید برای حمایت از تولیدکنندگان، رفع مشکلات ناترازیها، توسعه ی صادرات و پیگیری روزانه مطالبات واحدهای صنعتی
استاندار لرستان با تأکید بر حمایت دستگاه های اجرایی از فعالان بخش خصوصی افزود:حمایت از سرمایه گذاری، تولیدکنندگان و مشارکت بخش خصوصی اولویت اصلی توسعه، اشتغال و رونق تولید در استان است.
وی با اشاره به مشکلات موجود در کشور افزود: مقرر شد موضوع قطع برق در جلسه ای با حضور نماینده ی بخش خصوصی مطرح شود تا از تولیدکنندگان بهویژه در حوزههای مواد غذایی، دارویی و کالاهای استراتژیک حمایت بیشتری شود.
استاندار لرستان گفت:همچنین باید تمرکز بر مسائل کلان استان،توسعه ی صادرات و حمایت از تولیدکنندگان در اولویت شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد.
شاهرخی با اشاره به تشکیل یک بخش جدید در استانداری برای پیگیری مطالبات روزانه واحدهای صنعتی افزود:این اقدام فرصتی فراهم میکند تا شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بیش از گذشته به مسائل کلان و راهبردی استان و مسائل مهم واحدهای تولیدی بپردازد.