به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سید سعید شاهرخی در جلسه ی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با تأکید بر نقش محوری فعالان اقتصادی در توسعه ی استان، از تصمیمات جدید برای حمایت از تولیدکنندگان، رفع مشکلات ناترازی‌ها، توسعه‌ ی صادرات و پیگیری روزانه مطالبات واحدهای صنعتی

استاندار لرستان با تأکید بر حمایت دستگاه های اجرایی از فعالان بخش خصوصی افزود:حمایت از سرمایه گذاری، تولیدکنندگان و مشارکت بخش خصوصی اولویت اصلی توسعه، اشتغال و رونق تولید در استان است.

وی با اشاره به مشکلات موجود در کشور افزود: مقرر شد موضوع قطع برق در جلسه ای با حضور نماینده ی بخش خصوصی مطرح شود تا از تولیدکنندگان به‌ویژه در حوزه‌های مواد غذایی، دارویی و کالاهای استراتژیک حمایت بیشتری شود.

استاندار لرستان گفت:همچنین باید تمرکز بر مسائل کلان استان،توسعه ی صادرات و حمایت از تولیدکنندگان در اولویت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد.

شاهرخی با اشاره به تشکیل یک بخش جدید در استانداری برای پیگیری مطالبات روزانه واحدهای صنعتی افزود:این اقدام فرصتی فراهم می‌کند تا شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بیش از گذشته به مسائل کلان و راهبردی استان و مسائل مهم واحدهای تولیدی بپردازد.