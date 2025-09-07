به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ علی ابراهیمی فعال حوزه فناوری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهرگفت: این شرکت مستقر در مرکز رشد این واحد دانشگاهی سال ۹۴ فعالیت خود را در زمینه طراحی و ساخت انواع سامانه ترمز به صورت تخصصی آغاز کرد و اکنون سامانه‌های ترمز الکتروهیدرولیکی به همراه تراستر آن را به صورت کامل بومی در اندازه‌های مختلف از گشتاور ۵۰۰ تا ۱۶۰۰ و ۲۱۰۰ نیوتن متر طراحی کرده و در مرحله تولید دارد.

وی، تولید تابلو‌های برق‌ای‌بی‌اس را گامی در مسیر خودکفایی صنعتی برشمرد و افزود: این مجموعه بومی سازی شده شامل ۱۲۰ قطعه است که هر کدام در واحد‌های مختلف شرکت ساخته می‌شود و پس از مونتاژ تحت مراحل آزمایشگاهی مختلفی قرار می‌گیرند و پس از آزمایش و بررسی تحویل مشتری می‌شود.

ابراهیمی ادامه داد: عمده فعالیت‌های این شرکت در زمینه طراحی و ساخت سامانه‌های ترمز جرثقیل‌های سقفی و کاربرد دیگر در ترمز‌های نوار نقاله است که به صورت عمده استفاده و این محصول در دو تیپ دیسکی و درامی ساخته و به بازار عرضه می‌شود.

فعال حوزه فناوری و صنعت مستقر در مرکز رشد واحد‌های فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر گفت: با همکاری‌هایی که در این مجموعه صورت گرفته است، شاهد این هستیم که محصولات متنوعی از سبد محصول شرکت در صنایع بزرگی همچون مس کرمان، فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان و دیگر صنایع معدنی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد.