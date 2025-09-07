پخش زنده
سه سارق حرفهای عضو یک باند سرقت از باغات پسته و احشام، در شهرستان ششتمد دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان ششتمد گفت: پس از افزایش گزارشهای سرقت از باغات پسته، تیمی از کارآگاهان پلیس ششتمد این موضوع را به صورت ویژه پیگیری کردند.
سرهنگ علیزاده افزود: پس از انجام تحقیقات گسترده پلیسی، اعضای این باند سه نفره که متهم به شش فقره سرقت هستند، شناسایی و در یک عملیات موفقیتآمیز، دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.
وی ادامه داد: متهمان در بازجوییهای اولیه و پس از مواجهه با مدارک و مستندات، به چهار فقره سرقت پسته از باغات و دو فقره سرقت احشام اعتراف کردهاند که با تکمیل پرونده و اعترافات متهمان، اقدامات قانونی لازم برای برخورد با این افراد در حال انجام است.
فرمانده پلیس ششتمد با تاکید بر تداوم اقدامات پیشگیرانه، از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را به سرعت به پلیس اطلاع دهند.