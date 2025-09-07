به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان استهبان گفت: ماموران انتظامی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در یکی از جاده ها، به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را برای بررسی توقیف کردند.

سرهنگ حجت‌اله احمدیان افزود: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد این کامیون حامل ۱۸ هزار لیتر گازوییل فاقد مجوز قانونی است.

فرمانده انتظامی شهرستان استهبان با بیان اینکه در این خصوص یک متهم دستگیر شد گفت: برخورد با قاچاقچیان سوخت به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار دارد.

شهرستان استهبان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.