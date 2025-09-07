امسال در طرح نشان دار کردن مالیات، با انتخاب مودیان بیش از ۶۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای تکمیل پروژه‌های آموزشی در خراسان جنوبی اختصاص می یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: در سال گذشته با مشارکت مؤدیان مالیاتی، مدرسه چهار کلاسه آرین‌شهر به‌طور کامل تأمین اعتبار و مدرسه شش‌کلاسه حاجی‌آباد نیز با اعتباری معادل ۴۲ میلیون ریال به بهره‌برداری رسید؛ همچنین مدرسه الزهرا در شهرستان طبس ۴۸ درصد اعتبار خود را از محل کمک‌های مردمی و مالیاتی دریافت کرد.

کریمدادی افزود: امسال نیز در ادامه همین مسیر، با انتخاب مودیان مالیاتی بیش از ۶۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از محل مالیات‌های مردمی برای تکمیل پروژه‌های آموزشی در شهرستان‌های مختلف استان اختصاص خواهد یافت.

وی گفت: طرح نشان دار کردن مالیات در سال ۱۴۰۴ دوباب کارگاه هنرستان زهان زیرکوه، مدرسه ۶ کلاسه نظر زاده بشرویه، مدرسه ۶ کلاسه شهیدان محمدزاده فردوس، تکمیل مدرسه ۶ کلاسه خالقی در سرایان، تکمیل و توسعه مدرسه ۹ کلاسه استعداد‌های درخشان و مدرسه شش کلاسه شهرستان طبس و دیهوک، دوباب مدرسه سه کلاسه روم، گرماب و شهرک حاجی آباد در قاین و زیرکوه، تکمیل نمازخانه مدرسه شهید سلیمانی سرایان و در نهایت تکمیل مدرسه ۱۲ کلاسه دستگرد و کارگاه آموزشی پسران در بیرجند در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت:مودیان مالیاتی علاقمند به حوزه آموزش و پروش استان می توانند با مشارکت در این طرح ها به پیشرفت آموزشی استان بیفزایند.

کریمدادی افزود:مودیان مالیاتی برای اطلاعات بیشتر و مشارکت در این طرح‌ها، می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت رسمی سازمان امور مالیاتی استان به نشانی www.intamedia.ir جزئیات بیشتری دریافت کنند.

وی گفت:مشارکت مؤدیان مالیاتی در این طرح نه تنها به توسعه عدالت آموزشی کمک می‌کند، بلکه نشان می‌دهد مالیات‌های پرداختی مردم چگونه مستقیماً به سرمایه‌گذاری در آینده فرزندان استان تبدیل می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: طرح «نشان‌دار کردن مالیات» که از سال گذشته در خراسان جنوبی آغاز شد، امروز به یکی از نمونه‌های موفق مشارکت مردمی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان تبدیل شده و موجب شفافیت در محل هزینه‌کرد منابع، افزایش اعتماد عمومی و مشارکت مؤدیان در آبادانی استان می‌شود.

کریمدادی افزود: آیین‌نامه اجرایی نشان‌دار کردن مالیات‌ها نقش مهمی در تسریع روند تخصیص منابع و تکمیل طرح‌ها ایفا می‌کند. این آیین‌نامه، به مؤدیان مالیاتی این امکان را می‌دهد که بخشی از مالیات خود را به پروژه‌های اولویت‌دار اختصاص دهند که از این طریق، هم دولت در تأمین منابع مالی طرح‌ها موفق‌تر عمل می‌کند و هم مؤدیان در فرایند توسعه استان مشارکت دارند.