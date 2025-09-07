مشکل دریافت سوخت شناور‌های نفتگاز سوز فاقد متولی در آبادان، اروندکنار و چوئبده حل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، با پیگیری‌های جلیل مختار نماینده مردم آبادان و اخذ دستور مساعد از وزیر جهاد کشاورزی جلسه تعیین تکلیف اعطای سوخت به شناور‌های نفتگاز سوز و قایق‌های صیادی فاقد متولی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آبادان برگزار شد.

رسیدگی به این موضوع درخواست و مطالبه صیادان بود گه با حضور مختار نماینده مردم، معاون سیاسی فرماندار، رئیس شیلات، فرمانده دریابانی و معاون بنادر و دریانوردی آبادان برگزار شد.

مدیر عامل شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه آبادان با اشاره به مصوبات این جلسه گفت: مقرر شد اداره شیلات شهرستان فهرستی از قایق‌ها و لنج‌های دیزلی فاقد متولی تهیه و پس از ثبت در اداره بنادر، در سامانه سدف ثبت نام کنند سپس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آبادان پس از راستی آزمایی بر اساس میزان ظذفیت موتور سوخت آنها را تأمین کند.

محمد بنی سعید همچنین درباره قایق‌های بنزینی فاقد متولی هم اعلام کرد، با توجه به افزایش مصرف سوخت در این حوزه مقرر شد فرمانداری و شورای تأمین موارد را به شرکت پخش و اداره شیلات اعلام کنند، تا بحث تعیین تکلیف سوخت آنها نیز بررسی و رفع شود.

جلیل مختار نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود: قایق‌های بنزینی مورد تایید پایگاه دریایی سپاه نیز مشمول دستور وزیر جهاد کشاورزی می‌شوند.