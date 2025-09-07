به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس هیات دو و میدانی شهرستان بیضا گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته وحدت، مسابقات دو و میدانی انتخابی فارس در ماده ۸۰۰ متر استقامت ویژه رده سنی خردسالان با شرکت ۲۰ نفر برگزار شد.

زارع مویدی افزود: در پایان این مسابقات نفرات برتر اول تا هفتم برای شرکت در مسابقات قهرمانی استان فارس انتخاب شدند.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.