دهستان ییلاقی لاویج از بخش چمستان شهرستان نور، میزبان رقابت سنتی لوچو با حضور ۸۰ ورزشکار از سراسر استان مازندران بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رقابت سنتی لوچو با حضور ۸۰ ورزشکار از نقاط مختلف استان مازندران، در زمین ورزشی روستای بهبنک از دهستان لاویج بخش چمستان برگزار شد.
این رویداد ورزشی که با استقبال خوب اهالی منطقه همراه بود، جلوهای از حفظ سنتهای بومی و نمایش توانمندیهای ورزشکاران محلی را به نمایش گذاشت.
در پایان این رقابتها، از مجموع ۱۰ رأس جایزه سرپهلوانی، ۶ رأس به تیم میزبان تعلق گرفت. همچنین به نفرات دوم هر وزن، جوایز نقدی اهدا شد تا انگیزهای برای ادامه مسیر این ورزشکاران فراهم شود.
گزارش از بهرام نیا