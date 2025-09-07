پخش زنده
امروز: -
در بخش ورزشی مجموعه ۲۰، هر شب بیننده خبرهای متنوعی از ورزش استان سمنان باشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مجموعه خبری "اخبار ورزشی"، خبرهای متنوع و رویدادهای خبر ساز ورزشی استان سمنان است که در بخش مشروح خبری ۲۰ سیما مرکز سمنان در شب گذشته پخش شده است.
علاقهمندان به دنیای ورزش میتوانند این بخش ورزشی را در بخشهای خبری ۲۰ و ۲۳ سیما مرکز سمنان ببینند.
مجموعه ورزشی خبر ۲۰ سیما مرکز سمنان، هم چنین در کانال فضای مجازی خبرگزاری صداوسیما استان سمنان به نشانی @news_semnsnirib نیز بارگذاری میشود و علاقهمندان به دنیای خبر و ورزش میتوانند این اخبار نشاط آور ورزشی استان سمنان را مشاهده و یا دانلود کنند.