با تصویب نمایندگان؛
پرونده حق پخش مسابقات ورزشی بسته شد
نمایندگان در جریان بررسی رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاهداری با ماده ۱۷ این لایحه موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۶ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاهداری با ماده ۱۷ این لایحه با ۲۴۱ رأی موافق، ۳ رأی ممتنع و بدون رأی مخالفت با مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
ماده ۱۷ لایحه مذکور به شرح زیر اصلاح میشود:
باشگاهها ذینفعان اصلی کلیه حقوقی هستند که ناشی از برگزاری مسابقات و دیگر رویدادهای رسمی باشگاهی میباشد. این حقوق شامل هرنوع منافع مالی و معنوی، سمعی و بصری، ضبط رادیویی، حقوق تولید و پخش تلویزیون، حقوق چندرسانهای، بهرهبرداری از نشان (آرم)ها میباشد و متقاضیان بهرهبرداری از این حقوق باید با صاحبان آن توافق نمایند.
تبصره ۱- به منظور ارتقاء سلامت جامعه، ترویج فرهنگ ورزش و دسترسی رایگان و عمومی به مسابقات ورزشی، سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات لازم برای پرداخت حق پخش تلویزیونی و حقوق چندرسانهای مسابقات ورزشی را براساس آییننامهای که توسط سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد، تامین و تخصیص دهد.
تبصره ۲- وزارت مکلف است با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، آییننامه چگونگی تأمین، تسهیم منافع مالی و معنوی، سمعی، بصری، چند رسانهای و بهرهبرداری از نشان (آرم)ها بین ذینفعان و وظایف دستگاههای مرتبط را با لحاظ کیفیت و کمیت به تصویب هیأت وزیران برساند.