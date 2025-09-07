تساوی شمس آذر و ملوان در جدال تدارکاتی
خبرهایی از تساوی شمس آذر و ملوان در جدال تدارکاتی تا درخشش رکابزنان استان در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، شمس آذر نماینده استان که خود را مهیای برگزاری هفته سوم لیگ میکند، در دیدار با ملوان، به نتیجه تساوی ۱-۱ رضایت داد.
گل شمس آذر را میلاد سورگی به ثمر رساند.
شمس آذر بیست و دوم شهریور در قزوین از پیکان تهران پذیرایی میکند.
شکست نزدیک دختران والیبالیست قزوین مقابل کرمان
دختران استان در روز نخست مسابقات والیبال نوجوانان کشور مقابل کرمان ۲-۱ نتیجه را واگذار کردند.
تیم والیبال استان در این مسابقات با خراسان شمالی، همدان، کرمانشاه و کرمان هم گروه است.
این مسابقات در اردبیل در حال برگزاری است.
درخشش رکابزنان استان در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور
در رقابتهای دانهیل کلاس یک حسین زنجانیان قهرمان شد.
طاها قابلی هم نشان نقره را برای قزوین به ارمغان آورد.
تنکابن میزبان رقابتها بود.
آغاز لیگ تکواندوی دختران نوجوان با معرفی قهرمانان
در دور نخست این رقابتها، ستایش زمانی، مهنا میرزایی، آیلار سلیمانی، زینب رضایی، نگین عطایی، یسنا رحمانی، حنانه حسنی، ریحانه نوروززاده، آیدا نعمتی و آیدا برزگری موفق شدند عنوان قهرمانی اوزان خود را کسب کنند.
در ردهبندی تیمی هم، باشگاه میلان صدرنشین شد و آکادمیهای میرزایی آبیک و آجرلو دوم و سوم شدند.
روند ناکامی والیبالیستهای استان، این بار مقابل کرمانشاه
تیم والیبال نوجوانان استان در ادامه رقابتهای کشوری، با نتیجه ۲ -صفر مقابل کرمانشاه شکست خورد.
این سومین باخت متوالی قزوینیهاست که پیشتر مقابل مازندران و آذربایجان شرقی هم نتیجه را واگذار کردند.
مسابقات والیبال نوجوانان کشور در شیراز پیگیری میشود.